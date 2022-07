The Boys 3: Victoria Neuman può sconfiggere Patriota?

Fin da quando si è scoperto delle capacità distruttive di Victoria Neuman, in molti si sono domandati se la senatrice di The Boys potesse sconfiggere Patriota. TV Line ha chiesto a Claudia Doumit Mulls la propria opinione su un eventuale scontro tra i due:

Abbiamo discusso a lungo su questo. C’è un breve assaggio nella terza stagione, in cui Patriota è all’improvviso nella sua stanza, e penso che dica qualcosa del tipo: “Stai pensando di farmi scoppiare il cervello in questo momento, vero? ” e poi dice: “Vai avanti, provaci. Vedi se funziona”. Penso che in quel momento, probabilmente sta valutando se può o meno uccidere Patriota, e non penso che sarebbe così semplice come qualsiasi altra sua uccisione. Penso che lo sappia, e penso che stia facendo quello che sa fare meglio in quella situazione, un gioco lento e di strategia. È proprio quel tipo di personaggio. Quindi probabilmente ha un’idea di come andrebbe a finire, e forse la situazione dovrebbe solo essere meglio allineata per lei. È una donna intelligente, è un personaggio intelligente. Sa quando è in una buona posizione e sa quando ha bisogno di combattere. Quindi penso che forse sta vedendo quali sono le probabilità tra lei e Patriota. Tieni i tuoi amici vicini e tieni ancora più vicini i tuoi nemici, e questo le darà solo la possibilità di analizzare i punti deboli dell’eroe.

Nell’episodio 7 abbiamo visto Victoria dare un biglietto a Patriota con una richiesta, interpellata sul fatto se lo rivedremo nel finale di stagione, l’attrice ha detto di essere conscia di cosa ci fosse scritto sul biglietto:

Oh, so esattamente cosa c’è su quel pezzo di carta! È una carta molto forte che Neuman nasconde nella sua manica. Cambia il suo approccio in base all’interazione che sta avendo, in base al personaggio con cui sta conversando. Al di fuori di Edgar e al di fuori di sua figlia, al di fuori di quelle persone che ama e di cui si fida – voglio dire, non finisce bene per Edgar, davvero – ma ogni sua interazione, sta valutando cosa può ottenere da quella persona e sta vedendo quali sono i loro desideri. Sta vedendo quali sono i loro desideri e bisogni e come ciò può alla fine avvantaggiarla. Vede sempre cosa può fare la persona che ha di fronte per farla avanzare nei suoi obiettivi. Ovviamente l’ha fatto anche con Patriota, e sembra che abbia messo le mani su qualcosa di cui lui ha un disperato bisogno, e quella transazione è l’inizio di quell’alleanza molto disordinata tra quei due personaggi. Penso che anche Patriota sia una specie di ultima scelta per la Neuman perché nell’episodio 6 ha provato a proporre una collaborazione a Starlight, con un tono molto diverso. Lei sa cosa vuole Homelander.

Ha infine descritto così il finale:

C’è sicuramente un momento scioccante. C’è un momento straziante di cui io, come attore, non sapevo fino a quando non abbiamo girato la seconda metà della stagione, ed è stata una rivelazione così triste!

Le prime sette puntate della terza stagione di The Boys sono disponibili su Prime Video.

E voi pensate che Victoria Neuman possa sconfiggere Patriota in The Boys? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sullo show grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: TV Line