Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 07 della stagione 3 di The Boys è disponibile su Amazon Prime Video da questa notte, e contiene un’importante rivelazione nel finale che potrebbe richiedere qualche spiegazione.

Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura così da non rischiare spoiler.

In questo episodio scopriamo i retroscena del tradimento dei Rappresaglia, orchestrato dalla Vought e da Black Noir ai danni di Soldatino. Inizialmente ci viene fatto credere che l’eroe sia stato venduto ai russi per essere sostituito da un nuovo soldato, più forte è in grado di volare (Patriota).

Al termine dell’episodio però, dopo aver sconfitto Mindstorm, assistiamo a una telefonata molto importante. Soldatino chiama Patriota, e gli svela che nel 1981, la Vought gli ha chiesto di donare del seme. Da quel seme è nato un bambino speciale. Per dar spazio a quel prodigio, la Vought ha deciso di eliminare Soldatino.

Con lo stupore di Patriota, Soldatino svela di essere suo padre, e che, se fosse rimasto tra i “vivi” gli avrebbe dato le luci dei riflettori senza problemi. Come influenzerà i piani di Butcher questa rivelazione? Lo scopriremo la prossima settimana nel finale della stagione 3.

Le prime sette puntate della terza stagione di The Boys sono disponibili su Prime Video.

