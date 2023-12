Erin Moriarty, interprete di Starlight, ha spiegato nel corso di un’intervista perché in The Boys 4 il suo personaggio non sarà interessato ad acquisire alcun tipo di leadership, né fra il gruppo di Supereroi dei 7 né fra quello dei vigilanti umani che danno il titolo alla serie di Prime Video basata sull’omonimo fumetto.

Queste le sue parole:

Innanzitutto, credo che per lei non sia una questione di leadership. Sono convinta di ciò. Penso che si tratti di assumere qualsiasi posizione possa apportare il cambiamento maggiore o avere il massimo impatto, valutarla e cercare veramente di assicurarsi di trovarsi in una posizione in cui possa fare la differenza. Penso che la componente di leadership entri in gioco soprattutto perché Butcher sta cercando di essere il leader e Homelander sta cercando di essere il leader. Sono loro quelli che stanno cercando di essere i capi. Non credo che lei stia cercando di essere uno qualsiasi di quei leader tanto per essere il leader, credo che stia cercando di valutare chi è il leader legittimo, perché quella persona ha un effetto a cascata. Che sia lei o qualcun altro non importa, purché Starlight senta che sia giusto. Penso che sia una parte abbastanza integrante del suo ruolo: la leadership autoritaria non solo non è produttiva, ma dannosa.

The Boys 4, la sinossi ufficiale

Nella quarta stagione, il mondo è sull’orlo del baratro. Victoria Neuman è più vicina che mai allo Studio Ovale e sotto il controllo di Homelander, che sta consolidando il suo potere. Billy Butcher, a cui restano solo pochi mesi di vita, ha perso sia il figlio di Becca sia il suo ruolo di leader di The Boys. Il resto della squadra è stanco delle sue bugie. La posta in gioco sarà più alta del solito e loro dovranno trovare un modo per collaborare e salvare il mondo, prima che sia troppo tardi. La quarta stagione accoglierà nel cast Susan Heyward, Valorie Curry e Jeffrey Dean Morgan.

