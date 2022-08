Dopo l’annuncio ufficiale di ieri, anche Jeffrey Dean Morgan celebra il suo ingresso nel cast della stagione 4 di The Boys.

L’attore ha celebrato con un poster fan made, in cui il suo volto è stato brutalmente incollato in mezzo a quello del cast principale, come potete vedere qui sotto:

Art is done for season 4. Good work folks. Saved ⁦@TheBoysTV⁩ some dough. pic.twitter.com/1QsM9JEUTW — Jeffrey Dean Morgan (@JDMorgan) August 25, 2022

Ecco il poster ufficiale della stagione 4, bel lavoro ragazzi. Abbiamo risparmiato fatica agli artisti di The Boys.

Le riprese della stagione 4 di The Boys sono al momento in corso in Canada.

Tutte le puntate della terza stagione di The Boys sono disponibili su Prime Video.

