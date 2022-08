The Boys 4: anche Eric Kripke è in Canada, le riprese stanno per iniziare

The Boys

Con l’arrivo dello showrunner Eric Kripke a Toronto, in Canada, si può dire davvero che le riprese di The Boys 4 stanno per iniziare.

Kripke ha pubblicato oggi sui suoi social un’immagine deciamente emblematica: scattata in aeroporto, mostra la destinazione del suo velivolo, e cioè Toronto, dove si svolge la produzione della serie. Altrettanto emblematico il commento: “Oi”, per citare Butcher.

Poco sappiamo sui nuovi episodi, se non che Cameron Crovetti è stato recentemente promosso a regular (Ryan avrà quindi una parte più centrale). Torneranno poi tutti i protagonisti sopravvissuti al finale della terza stagione, incluso Soldier Boy (Jensen Ackles). Karl Urban recentemente ha annunciato che inizierà la sua porzione di riprese il 22 agosto, e qualche giorno fa Anthony Starr e Chace Crawford hanno condiviso una foto insieme in viaggio verso il Canada.

