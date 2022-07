The Boys: Antony Starr non vuole alcuna redenzione per Patriota

Con l’avvicinarsi del finale della stagione 3 di The Boys, Antony Starr ha dichiarato che non vorrebbe una redenzione per Patriota.

Durante una recente intervista con Collider, Starr ha dichiarato che piuttosto che una redenzione, gli piacerebbe vedere il personaggio vittorioso su un mondo distrutto.

Penso che il lieto fine di Patriota riguarderebbe lui che annienta tutti nel mondo e se ne sta seduto lì in una sanguinosa landa desolata da solo, senza nessuno che si metta a scherzare con lui. Non credo che ci sia una storia di redenzione per Patriota.

Starr ha aggiunto che non pensa ci sia un modo per riscattare Patriota e quindi vuole che il suo personaggio diventi completamente cattivo.

Non vorrei davvero vederlo redento, ad essere onesto. Non credo che ci sia alcuna intenzione di farlo. Per quanto riguarda la sua morte, non lo so. Ogni volta cerco di capire cosa potrebbe accadere nel futuro, mi sbaglio, quindi ho smesso di speculare. Mi dico solamente ‘Sai una cosa? Lo lascerò agli sceneggiatori e mi risparmierò l’imbarazzo di sbagliarmi, ancora e ancora e ancora.’

Le prime sette puntate della terza stagione di The Boys sono disponibili su Prime Video.

E voi pensate ci sarà redenzione per il personaggio di Patriota in The Boys? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sullo show grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book