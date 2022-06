Il primo episodio della stagione 3 di The Boys si apre con un inaspettato cameo da parte di Charlize Theron, che interpreta la Stormfront del film Dawn of the Seven.

L’attrice ha confessato in una recente intervista con The Hollywood Reporter di non avere ancora visto il suo cameo in The Boys:

C’è un pene che esplode? No, non spoilerarmelo, non l’ho visto. Ho visto le immagini nelle notizie ma, no, non l’ho visto di persona perché sto lavorando in questo momento. Ma amo la serie. Amo Seth Rogen e amo l’intero team di Point Grey. Abbiamo fatto insieme Long Shot (Non succede ma se succede…) e sono diventati tutti subito degli amici. Sai, ci prendiamo cura l’uno dell’altro ma alla fine, se mi chiamasse e fosse una serie schifosa, non lo farei. Ma non fa cose schifose. Quindi è stato davvero divertente parteciparci.

In precedenza, in un’intervista con Collider, il creatore Eric Kripke ha dato il merito del coinvolgimento di Charlize Theron nella serie proprio a Seth Rogen:

Stavo lavorando con lei quel giorno e ovviamente è un’attrice incredibilmente grandiosa, ma mi è venuto in mente quanto sia divertente. È divertente e ha un tempismo comico incredibile e la serietà con cui ha detto la più ridicola parolaccia che avremmo potuto metterle in bocca era il tocco di grazia. Le sono davvero molto grato perché fa iniziare davvero la stagione.

Le prime quattro puntate della terza stagione di The Boys sono disponibili su Prime Video.

