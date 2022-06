The Boys: ecco il disclaimer di avvertimento di Eroegasmo

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

In apertura dell’episodio 6 della stagione 3 di The Boys, già disponibile su Prime Video è presente un disclaimer per avvertire dei contenuti della puntata dedicata a Eroegasmo.

Alcune scene potrebbero non essere adatte ad alcuni, se non alla maggior parte, siamo onesti, o a tutti gli spettatori. Ma stai certo che qualsiasi relazione consensuale rappresentata, siano essi umani, animali, supereroi o altro, non è reale, non ha danneggiato nessuno e in effetti costa una quantità esilarante di effetti speciali.

Le prime sei puntate della terza stagione di The Boys sono disponibili su Prime Video.

