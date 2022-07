Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 07 della stagione 3 di The Boys è disponibile su Amazon Prime Video da questa notte, e al termine dei titoli di coda, c’è anche una scena post credit.

Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura così da non rischiare spoiler.

Durante tutto l’episodio, ci vengono mostrati i ricordi di Black Noir tramite un cartone animato con protagonisti dei simpatici animaletti che non hanno paura di prendersi a pugni. Questo stratagemma è utilizzato per raccontare le vere motivazioni dietro il tradimento ai danni di Soldatino, e cosa è successo durante la guerra.

Al termine dell’episodio, e dopo i titoli di coda, gli animaletti animati si prendono i meritati applausi nella breve post credit.

Le prime sette puntate della terza stagione di The Boys sono disponibili su Prime Video.

