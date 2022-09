The Boys, Eric Kripke critica duramente i fan che hanno offeso Erin Moriarty: “Non vi vogliamo”

Nella giornata di ieri, vi riportavamo come Erin Moriarty, interprete di Starlight nella serie The Boys, si era scagliata contro i commenti misogini che stava ricevendo da alcuni fan. A suo supporto, arrivano ora anche le parole del creatore della serie, Eric Kripke che, in un tweet, ha usato parole decisamente dirette:

Ciao troll! Uno, questo è letteralmente l’opposto del fottuto messaggio dello show. Due, state causando dolore a persone reali con sentimenti reali. Siate gentili. Se non riuscite a essere gentili, allora mangiate un sacco di cazzi, andate a farvi fottere al sole e non guardate The Boys, non vi vogliamo.

Sul proprio profilo Instagram l’attrice aveva condiviso un articolo intitolato “#IStandWithStarlight?: Il tradimento di Erin Moriarty da parte dei “fan” di The Boys”. L’articolo sottolinea l’odio che il personaggio di Starlight riceve sui social media, che trascende poi in commenti offensivi verso Erin Moriarty.

Mi sento zittita. Mi sento disumanizzata. Mi sento paralizzata. Ho messo sangue, sudore e lacrime in questo ruolo (più e più e più volte), sono cresciuta nei panni di questo personaggio (metto enfasi sul crescere – cambiamo ed evolviamo mentalmente E fisicamente). Quindi con questo dico: a) grazie a @butcherscanary b) questo mi ha spezzato il cuore – mi sono impegnata tanto per questo ruolo e questo tipo di trolling è esattamente ciò contro cui questo ruolo (Annie) si scaglierebbe e c ) ognuno sta affrontando le proprie battaglie; non aggiungiamoci questo. Non mi aggiungerò mai intenzionalmente (e SOPRATTUTTO) pubblicamente. Questo ha solo rafforzato la mia empatia e verso chiunque mi venga incontro: ti vedo, non ti odio, mi limito a entrare in empatia e ti perdono.

