Gael Garcia Bernal ha trovato occasione per parlare dello spin-off di The Boys ambientato a Città del Messico.

In una lunga intervista dedicata al suo prossimo film Cassandro, per Prime Video, Bernal ha parlato anche della produzione dello spin-off:

Sono molto entusiasta di ciò che possiamo fare, perché possiamo fare qualcosa di molto interessante in America Latina.

La sceneggiatura del progetto realizzato da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios sarà firmata da Gareth Dunnet-Alcocer, che ha recentemente scritto il film Blue Beetle.

Il gruppo di produttori comprende poi Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz e Pavun Shetty.

In precedenza erano già stati realizzati gli spinoff The Boys Presents: Diabolical, progetto antologico animato, e il recente Gen V, rinnovato a ottobre per una seconda stagione.

Fonte: Variety

