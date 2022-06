The Boys: Jaime il criceto tornerà?

Nell’episodio 4 della stagione 3 di The Boys il piccolo Jaime il criceto ha fatto il suo debutto in live action. Si trattava di un semplice cameo, ma i fan sembrano aver apprezzato la bestiola, tanto da chiederne a gran voce un ritorno.

In una recente intervista con TVLine, il creatore della serie Eric Kripke ha parlato di un’eventuale ritorno del criceto:

Mi piacerebbe riavere in scena quel criceto. Jamie è in realtà un personaggio dei fumetti e quindi era un po’ un cameo, un personaggio davvero amato. E se riesco a trovare un modo per portare quel criceto dalla Russia negli Stati Uniti, mi piacerebbe riportare quel personaggio in scena.