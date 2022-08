The Boys: Jeffrey Dean Morgan nel cast della stagione 4

The Boys

Jeffrey Dean Morgan si è unito al cast della stagione 4 di The Boys come guest star ricorrente.

Purtroppo i dettagli sul suo personaggio non sono ancora stati svelati.

Far parte di The Boys riunirà Morgan con il creatore di Supernatural Eric Kripke. Proprio Kripke aveva svelato che stava cercando un ruolo per Jeffrey Dean Morgan.

Le riprese della stagione 4 di The Boys sono al momento in corso in Canada.

Tutte le puntate della terza stagione di The Boys sono disponibili su Prime Video.

