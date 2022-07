The Boys: un personaggio tornerà in scena nella stagione 4

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nonostante la stagione 3 di The Boys si sia conclusa solamente ieri, il creatore della serie Eric Kripke ha annunciato che la stagione 4 vedrà il ritorno di un personaggio principale. La notizia contiene informazioni spoiler sugli sviluppi narrativi della prossima stagione di The Boys.

L’episodio finale della stagione 3 ha visto la dipartita di Black Noir per mano di Patriota. Con la sua morte, si potrebbe presumere che Nathan Mitchell non apparirà più in The Boys. Eric Kripke ha però pensato a un nuovo modo per mantenere l’attore nello show, riportando in scena anche Black Noir.

In una recente intervista con Entertainment Weekly Kripke ha dichiarato che Mitchell interpreterà un nuovo personaggio che indosserà il costume di Black Noir nella stagione 4. Lo showrunner ha detto di aver informato Mitchell sui suoi piani prima che iniziassero le riprese della terza stagione:

Penso di avergli letteralmente detto “OK , quindi ti dirò una cosa e il tuo stomaco tremerà, ma poi dirò un’altra cosa e vedrai che andrà bene.”

Un personaggio che è completamente silenzioso e con una maschera nera può avere una nuova identità. Non è sicuramente l’ultima volta che abbiamo visto Black Noir come un eroe. È solo che il ragazzo che era dentro il costume di Noir nella stagione 3, se n’è andato. Ma abbiamo Nathan che interpreta un personaggio davvero interessante ed esilarante che indosserà la tuta nella prossima stagione.

Tutte le puntate della terza stagione di The Boys sono disponibili su Prime Video.

