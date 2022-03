Non rivedremo ladi Aya Cash nella stagione 3 di: l’attrice lo ha confermato in una recente intervista.

Dopo l’uscita del teaser trailer ufficiale della nuova stagione, Metacritic ha raggiunto l’attrice e le ha chiesto se avesse qualche aggiornamento sul suo personaggio:

The Boys uscirà il 3 giugno e io lo guarderò con tutto il resto del mondo, sfortunatamente. Questo è l’aggiornamento.

Le prime due stagioni di The Boys, e lo spin-off animato Diabolical sono già disponibili su Amazon Prime Video.

Le prime tre puntate della terza stagione di The Boys arriveranno su Prime Video il 3 giugno 2022. Il primo teaser degli episodi inediti mostrava Starlight e Homelander e i video della serie Seven on 7 with Cameron Coleman, distruita su YouTube, hanno regalato dei dettagli di quanto accaduto dopo il termine della seconda stagione.

Fonte: Comic Book