A tutti i fan di The Brothers Sun,

Grazie per averci accompagnato in questo lavoro fatto d’amore. Ci vorrà del tempo per digerire questa notizia, ma voglio ringraziarvi tutti dal profondo del mio cuore per il vostro amore e supporto per lo show. Grazie per ogni post, tweet, modifica, interazione, ecc. Mi riempie di così tanta gioia sapere che la serie tv è piaciuta a così tante persone. Il vostro amore ha fatto sì che tutto il nostro lavoro collettivo, i nostri sacrifici e il nostro dolore valessero la pena.

Vorrei ringraziare Brad Falchuk, Byron Wu, Kevin Tancharoen, Jenny Jue, Viet Nguyen, Justin Yu, il nostro incredibile team di scrittori, quelli di Teleyvision, John Radulovic, la nostra squadra KICKASS e i guerrieri della nostra squadra di stuntman per aver dato il loro sangue, sudore e lacrime per realizzare il miglior spettacolo possibile. La nostra serie tv non sarebbe stata la stessa senza i loro nuovi capelli grigi e le notti insonni.

Mamma Sun, Sam, i miei compagni di cast: TBS Family per sempre.愛你們, grazie a tutti.

Grazie a Netflix per aver dato una piattaforma alla nostra storia e per avermi dato l’opportunità di interpretare un ruolo da sogno. Grazie Ted Sarandos, Bela Bajaria, Peter Friedlander,

Cesar Rocha, Dena Qashqai, Laura Delahaye, Wendy Chuong e Brooke Freundlich per tutto il lavoro dietro le quinte e il supporto durante tutto il processo.

Grazie a tutti per il vostro amore. Senza di voi, questo non significherebbe così tanto. Ho dato tutto quello che avevo per questo show e non vedo l’ora di fare lo stesso nel prossimo progetto, qualunque cosa accada, prometto che darò il massimo.