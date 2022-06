Ieri vi abbiamo riportato la tragica notizia della morte di due attori durante le riprese della serie The Chosen One. Garduño Cruz e Juan Francisco González Aguilar hanno perso la vita sul set a causa di un incidente automobilistico. Oltre a loro, ci sono anche sei feriti del cast e della troupe. Secondo quanto riportato inizialmente da The Washington Post, il camioncino della produzione avrebbe avuto un incidente mentre era in viaggio vicino a Mulege, sulla penisola della Baja Carlifornia Sur.

La troupe stava lavorando nell’area di Santa Rosalia quando il van è uscito di strada in un’area del deserto e si è ribaltato.

In queste ultime ore, Deadline ha diffuso ulteriori dettagli sull’incidente e com’era prevedibile la produzione della serie è stata temporaneamente interrotta dalla Redrum, la società che gestisce le riprese. Tra i nuovi aggiornamenti si è appreso inoltre che i sei feriti sono in condizioni stabili.

Netflix non ha ancora commentato l’incidente.

La SAG-AFTRA sta indagando sull’incidente. “La SAG-AFTRA è stata in contatto con Netflix e con il sindacato messicano degli attori ANDA in merito a questo incidente e stiamo indagando sulle circostanze con la produzione locale”, ha dichiarato un portavoce. “La sicurezza sul set è sempre la nostra massima priorità. Continueremo a prendere tutte le misure necessarie per garantire che i nostri membri e gli altri siano al sicuro sul posto di lavoro”.

The Chosen One è la serie tratta dal fumetto di Mark Millar e dall’artista Peter Gross intitolato American Jesus. Al centro della storia c’è un dodicenne che scopre di essere Gesù Cristo, tornato sulla terra, per salvare l’umanità.

Le riprese erano iniziate nel mese di aprile. Everardo Gout e Leopoldo Gout sono co-showrunner della serie che fa parte dei titoli previsti dall’accordo stretto da Millar con Netflix nel 2017.