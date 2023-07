Le riprese della serie religiosa The Chosen proseguiranno nonostante lo sciopero degli attori dopo che la produzione ha ottenuto il via libera da parte di SAG.

La pagina Twitter dello show ha annunciato via Twitter che è stata concessa la deroga necessaria a continuare il lavoro fin dalla giornata di lunedì e sul set sarà impegnato l’intero cast. La fine del lavoro davanti alle telecamere è previsto tra due settimane.

Tra gli interpreti ci sono vari attori membri del sindacato, come il protagonista Jonathan Roumie che interpreta Gesù.

Update: Great news! We just received word from SAG that we have been approved for a waiver. We’ll continue shooting on Monday. — The Chosen (@thechosentv) July 16, 2023

Il creatore Dallas Jenkins aveva spiegato che era stata chiesta un’esenzione perché la produzione aveva tutti i requisiti per poterla ottenere e ogni giorno di lavoro perso costava migliaia di dollari agli attori bloccati in Utah per le riprese, sottolineando: “Noi siamo i bravi ragazzi. Abbiamo trattato bene i vostri attori”.

Il via libera alle riprese durante le riprese sarà concessa durante lo sciopero a progetti indipendenti che non hanno legami con gli studios affiliati all’Alliance of Motion Picture and Television Producers.

The Chosen sembra sia riuscita a ottenere l’approvazione necessaria grazie al fatto che gli accordi per la distribuzione sugli schermi di The CW, Netflix, Amazon e Peacock sono relativi solo alle prime tre stagioni, non alla quarta che sta venendo completata.

Fonte: Deadline