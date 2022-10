The Crown 5: Peter Morgan rivela che prova simpatia nei confronti di Re Carlo

La stagione 5 di The Crown deve ancora arrivare sugli schermi (il debutto è previsto per il 9 novembre su Netflix) ed è già al centro delle polemiche, nonostante il creatore Peter Morgan abbia dichiarato di provare molta simpatia nei confronti del Principe Carlo.

Le critiche emerse online negli ultimi giorni sono legate alla scelta di rappresentare la fine del matrimonio di Diana e Carlo, interpretati da Elizabeth Debicki e Dominic West, e la sua relazione con Camilla Parker-Bowles, ruolo affidato a Olivia Williams.

La stagione 5 di The Crown debutterà il prossimo 9 novembre su Netflix.

Morgan, intervistato da Entertainment Weekly, ha dichiarato:

Penso che dovremo tutti accettare che gli anni ’90 sono stati un periodo difficile per la famiglia reale e Re Carlo avrà certamente dei ricordi dolorosi di quel periodo. Ma questo non vuol dire che, con il beneficio della visione a posteriori, la storia sarà poco gentile nei suoi confronti o in quelli della monarchia.

Il creatore della serie ha aggiunto:

La serie certamente non lo è. Ho un’enorme simpatia per un uomo nella sua posizione, per una famiglia nella loro posizione. Le persone sono più comprensive e compassionevoli rispetto a quello che alle volte ci aspettiamo.

Dominic West, sull’argomento, ha poi spiegato:

In ogni divorzio ci sono due lati della storia e lo stesso in questo divorzio. Se avete letto quello che emerge dal lato delle persone che conoscevano Diana lui è il villain, e penso che lo script di Peter rifletta quella parte e anche quello che stava uscendo dal lato di Carlo. Volevo semplicemente interpretare la verità emotiva della situazione, quello che accade quando un matrimonio va in pezzi. Penso che in questo caso si possano vedere entrambi i lati e che nessuno di loro due era da incolpare.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Peter Morgan e Dominic West sulla rappresentazione del matrimonio di Carlo e Diana nella stagione 5 di The Crown? Lasciate un commento!

The Crown è creata e scritta da Peter Morgan. I produttori esecutivi sono Peter Morgan, Suzanne Mackie, Andy Harries, Stephen Daldry, Matthew Byam Shaw, Robert Fox e Jessica Hobbs. Il cast include Imelda Staunton (Regina Elisabetta II), Jonathan Pryce (Principe Filippo), Lesley Manville (Principessa Margaret), Dominic West (Principe Carlo), Elizabeth Debicki (Principessa Diana), Claudia Harrison (Principessa Anne) e Olivia Williams (Camilla Parker Bowles). Jonny Lee Miller interpreta John Major, Salim Daw interpreta Mohamed Al Fayed e Khalid Abdalla interpreta Dodi Fayed.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: EW