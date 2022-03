Il giornale ha poi aggiunto che il ruolo dell’attrice francese è quello di Monique Ritz, vedova di Charles Ritz, che vendette il suo hotel parigino di famiglia a Mohamed Al Fayed nel 1979. Era questo l’hotel dove Diana e Dodi Fayed, il figlio di Mohamed, trascorsero la loro ultima serata prima dell’incidente d’auto che li uccise entrambi nell’agosto 1997, una tragedia che fece precipitare il Regno Unito nel lutto.

La prossima stagione di The Crown si concentrerà sui tumultuosi eventi degli anni ’90, quando i titoli dei giornali erano occupati principalmente dal fallimento dei matrimoni di tre dei quattro figli della regina, e anche da un incendio al castello di Windsor, la residenza del fine settimana della regina dove poi ha trascorso l’isolamento.

La Leroy-Beaulieu, che ha debuttato sul grande schermo nel 1983 nel film Surprise Party di Roger Vadim, ha anche interpretato Catherine Barneville nella serie Netflix Call My Agent!

Nei nuovi episodi di The Crown si dovrebbe raccontare il divorzio tra Carlo e Diana, avvenuto nel 1996, e le conseguenze della morte della principessa in un incidente automobilistico a Parigi. La quinta stagione di The Crown debutterà sugli schermi di Netflix nel 2022, mentre non è ancora stata svelata la possibile data di uscita per la sesta stagione, l’ultima che verrà prodotta.

Nel cast della serie ci saranno Imelda Staunton nei panni della Regina Elisabetta, Jonathan Pryce nel ruolo del principe Filippo, Lesley Manville che sarà la principessa Margaret, Elizabeth Debicki nel ruolo della principessa Diana e Dominic West che avrà invece la parte del principe Carlo. Jonny Lee Miller sarà John Major, Claudia Harrison sarà la principessa Anna mentre Olivia Williams sarà Camilla Parker Bowles. Questo cast è confermato anche per la sesta stagione. Nel cast ci saranno anche Bertie Carvel e Lydia Leonard nel ruolo di Tony Blair e sua moglie Cherie.

Tutte le notizie sulla serie sono nella nostra scheda.

Fonte: Deadline