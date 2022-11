The Crown 5: le recensioni internazionali vedono la critica divisa

Mancano ormai pochi giorni al debutto della quinta stagione di The Crown, ed è caduto l’embargo sulle recensioni della serie Netflix in arrivo sulla piattaforma il 9 novembre.

Iniziamo dalla nostra recensione, che inizia così:

La stagione 5 di The Crown, in parte anche sull’onda emotiva causata dalla morte della regina Elisabetta II, è riuscita a sollevare polemiche e discussioni ancora prima del suo debutto sugli schermi e la visione degli episodi, pur confermando l’indubbia qualità raggiunta dalla produzione, conferma che i commenti negativi, per certi aspetti, sono motivati.

