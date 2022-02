The Crown 5, rubati oggetti di scena del valore di 150 mila sterline

La produzione della stagione 5 diha subito un furto del valore di ben 150 mila sterline (circa 178 mila euro).

Netflix ha confermato la notizia: qualche giorno fa, per la precisione il 18 febbraio, tre veicoli sono stati rapinati a Mexborough. I camion erano parcheggiati in un’area non distante dal set dove si stavano svolgendo le riprese: i ladri hanno sottratto circa 350 oggetti di scena. Parliamo di oggetti d’antiquariato tra cui la copia di un uovo Fabergé, orologi, tavoli, cristalleria, candelabri, decanter e così via. La polizia dello Yorkshire del sud sta indagando.

L’incidente non causerà rallentamenti nella produzione, ma Netflix ha diffuso questa nota:

Possiamo confermare che sono stati rubati degli oggetti, e speriamo che vengano ritrovati e restituiti. Cercheremo dei rimpiazzi, e non vi saranno problemi con le riprese.

Alison Havery, scenografa della serie, ha spiegato:

Gli oggetti rubati non sono necessariamente nelle condizioni migliori, quindi non valgono molto se rivenduti. Ma hanno un valore storico importante perché fanno parte della storia della televisione inglese.

Vi ricordiamo che nei nuovi episodi Imelda Staunton sarà la Regina Elisabetta, Jonathan Pryce avrà il ruolo del principe Filippo, Lesley Manville sarà la principessa Margaret, Elizabeth Debicki sarà la principessa Diana e Dominic West avrà invece la parte del principe Carlo. Jonny Lee Miller sarà John Major, Claudia Harrison sarà la principessa Anna mentre Olivia Williams sarà Camilla Parker Bowles. Questo cast è confermato anche per la sesta stagione. Nel cast ci saranno anche Bertie Carvel e Lydia Leonard nel ruolo di Tony Blair e sua moglie Cherie.

Tutte le notizie sulla serie sono nella nostra scheda.

Fonte: Collider