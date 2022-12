The Crown 6: polemiche per le riprese di alcune scene legate alla morte della principessa Diana

Le riprese della stagione 6 di The Crown sono attualmente in corso e online sono scoppiate le polemiche a causa di alcune foto dal set relative ad alcune scene in cui appare la bara della principessa Diana.

Il quotidiano britannico The CW ha infatti svelato che sono state girate delle scene ambientate dopo la morte di Diana e in cui si vedrebbe il corpo senza vita della donna, interpretata da Elizabeth Debicki, mentre si trova in obitorio a Parigi. Secondo le indiscrezioni Dominic West, interprete del principe Carlo, apparirebbe nella scena. Il futuro re sembra sarà mostrato mentre scoppia in lacrime e perde il controllo di fronte al corpo di Diana, con accanto le sorelle dell’ex moglie, altrettanto disperate.

Un altro momento destinato a suscitare molte polemiche sembra inoltre quello in cui i medici e gli infermieri cercano di salvare la vita della principessa che, dopo l’incidente d’auto in cui è stata coinvolta, sembra verrà mostrata totalmente ricoperta di sangue.

Le fonti di The Sun hanno sottolineato che quei due momenti potrebbero causare nuovi problemi con la famiglia reale, in particolare con Re Carlo e i principi William e Harry.

Attualmente non si può comunque sapere quali immagini verranno inserite nel montaggio finale dello show che tornerà prossimamente sugli schermi di Netflix con l’ultima stagione.

Che ne pensate delle polemiche suscitate dalle scene ambientate dopo la morte della principessa Diana girate per la stagione 6 di The Crown? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

