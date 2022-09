The Crown 6: riprese in pausa dopo la morte della Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta II d’Inghilterra è morta giovedì, e di conseguenza la produzione di The Crown 6 si interrompe.

Netflix non ha ancora diramato un comunicato a riguardo, ma è lo stesso Peter Morgan a confermare a Variety che le riprese della nuova stagione subiranno uno stop “per rispetto” nei confronti della morte della monarca su cui è basata l’intera serie.

Morgan, che ha scritto anche il film del 2006 The Queen con Helen Mirren, ha mandato un’email spiegando:

The Crown è una lettera d’amore nei suoi confronti e per il momento non ho nulla da aggiungere, solo silenzio e rispetto. Mi aspetto che interromperemo le riprese per rispetto nei suoi confronti.