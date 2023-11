Il 7 febbraio 2024, Bonhams, la casa d’aste, lancerà la vendita di quasi 450 oggetti di scena e costumi della sontuosa serie di Netflix, messi all’asta da Left Bank Pictures. I profitti generati saranno destinati a finanziare una borsa di studio della National Film and Television School (NFTS) per i prossimi 20 anni. La vendita comprenderà 150 lotti, mentre altri 300 oggetti saranno disponibili per l’acquisto online l’8 febbraio. Una fonte vicina al progetto stima che la vendita potrebbe raccogliere almeno 1 milione di sterline (1,3 milioni di dollari). Tra i cimeli in vendita ci sarà il “revenge dress” della Principessa Diana, indossato da Elizabeth Debicki nella quinta stagione.

Si prevede che il costume possa raggiungere le 12.000 sterline, mentre tra i lotti più grandi in vendita c’è una riproduzione della Gold State Coach, che potrebbe essere venduta per 50.000 sterline. La Gold State Coach è una carrozza della famiglia reale britannica che venne costruita dal londinese Samuel Butler nel 1762 e venne pagata 7.562 sterline, pari a 1,08 milioni di sterline al cambio del 2014.

Per coloro che non possono permettersi cifre da capogiro di questo tipo, Left Bank mette all’asta il bastoncino da champagne della Regina Madre per almeno 60 sterline e una coppia di corgis di porcellana per 200 sterline.

Andy Harries, CEO di Left Bank e produttore esecutivo di The Crown, ha dichiarato: “È stato un privilegio per me e per tutta la Left Bank Pictures essere stati nel cuore di The Crown. Il suo enorme successo globale ha molto a che fare con la collaborazione con i migliori talenti creativi e produttivi di questo Paese e vogliamo investire i profitti di questa magnifica asta nella prossima generazione di talenti cinematografici e televisivi“.

“La NFTS è stata parte della storia di The Crown fin dall’inizio, con molti dei suoi laureati che hanno contribuito alla produzione dello show nel corso degli anni. Ho da sempre ammirato l’etica e la formazione della scuola e l’ho sostenuta personalmente. Sono entusiasta che l’eredità di The Crown sarà quella di fornire un notevole sostegno finanziario a così tanti studenti della NFTS nei prossimi decenni.”

Jon Wardle, direttore dell’NFTS, ha aggiunto: “Sin dall’inizio, la maestria di oltre 60 ex allievi dell’NFTS è stata fondamentale per dare vita a una serie così iconica. Il ricavato dell’asta avrà un ruolo cruciale nel sostenere borse di studio che cambiano la vita, garantendo alla prossima generazione di produttori cinematografici e televisivi l’opportunità di beneficiare della nostra formazione di fama mondiale, portando avanti l’eredità di The Crown per molti anni a venire“.

