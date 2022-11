The Crown, l’amica di lunga data della regina dice che la serie è pura fantasia: ‘Mi fa arrabbiare’.

L’amica di lunga data della Regina Elisabetta non è affatto soddisfatta di come The Crown racconti la storia. Giovedì, parlando a BBC Radio 4’s Woman’s Hour, Lady Anne Glenconner, che fu damigella d’onore all’incoronazione della defunta regina nel giugno del 1953, ha descritto la serie di successo di Netflix come “pura fantasia”.

“È così ingiusto nei confronti dei membri della famiglia reale“, ha spiegato Lady Glenconner. “Il problema è che la gente, soprattutto in America, ci crede completamente“, ha aggiunto. “È così irritante. Non guardo più The Crown perché mi fa arrabbiare“. La Glenconner ha criticato in particolare una scena che riguarda la morte della sorella del Principe Filippo, la Principessa Cecile di Grecia, avvenuta nel 1937 in un incidente aereo.

Il tragico evento è stato raccontato nella seconda stagione di The Crown e ha ritratto il defunto Duca di Edimburgo mentre esortava la sorella a salire a bordo del volo condannato, un fatto che Glenconner ha definito completamente falso. “E penso che dire una cosa del genere sulle persone faccia terribilmente male”, ha aggiunto. “Nessuno vuole che le proprie relazioni vengano rovinate in questo modo”.

Inoltre, la Glenconner ha criticato The Crown per aver mostrato la Principessa Margaret mentre creava rime scurrili con il Presidente degli Stati Uniti Lyndon B. Johnson e discuteva sulle qualità di diversi candidati.

“Voglio dire, ovviamente non è mai successo”, ha detto alla BBC.

Glenconner ha avuto parole severe anche per Helena Bonham Carter, che ha interpretato la Principessa Margaret in due stagioni di The Crown e ha persino fatto visita a Glenconner per avere consigli su come catturare il suo personaggio.

“È venuta per circa due ore. Le ho raccontato come fumava la Principessa Margaret, come camminava”, ha detto Glenconner.

“Ho visto Helena dopo che aveva partecipato a The Crown e mi ha chiesto: “Cosa ne pensi?”. E io ho risposto: ‘Beh, piuttosto delusa’. E lei mi ha risposto: ‘Lo so. Ma il fatto è che sono un’attrice e devo fare quello che è stato scritto per me”.

I commenti della Glenconner seguono quelli di figure di alto profilo, tra cui Dame Judi Dench, che nel mese di ottobre aveva scritto una lettera aperta al Times. Qui tutti i dettagli: The Crown: Judi Dench si schiera contro la serie tv Netflix.

Il nuovo cast include Imelda Staunton (Regina Elisabetta II), Jonathan Pryce (Principe Filippo), Lesley Manville (Principessa Margaret), Dominic West (Principe Carlo), Elizabeth Debicki (Principessa Diana), Claudia Harrison (Principessa Anne) e Olivia Williams (Camilla Parker Bowles). Jonny Lee Miller interpreta John Major, Salim Daw interpreta Mohamed Al Fayed e Khalid Abdalla interpreta Dodi Fayed.

