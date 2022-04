I produttori della seriehanno aperto ilper il ruolo diLe aspiranti interpreti della studentessa che ha conquistato il cuore del principe William devono somigliare molto alla futura duchessa di Cambridge e i responsabili della ricerca dell’attrice hanno allegato delle foto di Kate che risalgono ai primi anni del 2000.

La sesta stagione, le cui riprese inizieranno in estate, dovrebbe quindi mostrare William andare all’università di St Andrew in Scozia nel 2001. In quegli anni il fratello minore Harry, invece, era un teeanger alle prese con l’uso di cannabis e frequenti ubriacature, situazione che ha portato il principe Carlo a farlo entrare in un centro specializzato in disintossicazione per chi faceva uso di eroina, in modo da fargli capire i rischi che stava correndo.

La quinta stagione della serie, invece, debutterà in streaming a novembre. Imelda Staunton sarà la Regina Elisabetta, Jonathan Pryce ha la parte del Principe Filippo, Lesley Manville è la principessa Margaret, Dominic West ed Elizabeth Debicki hanno interpretato il principe Carlo e Diana, Olivia Williams ha ereditato il ruolo di Camilla Parker Bowles e Jonny Lee Miller ha avuto il ruolo del primo ministro John Major.

