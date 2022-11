The Crown: Dominic West si era offerto di dimettersi da ambasciatore del Prince’s Trust per conflitto d’interessi

Nella quinta stagione di The Crown, in arrivo la prossima settimana su Netflix (GUARDA IL TRAILER) assisteremo all’ingresso dei nuovi interpreti dei protagonisti, tra cui Dominic West come Principe (ora Re) Carlo. L’attore è anche ambasciatore del Prince’s Trust, un ente di beneficenza di cui il nuovo sovrano è presidente, e, recentemente, ha rivelato di essersi offerto di lasciare la sua posizione, in caso di conflitto di interessi. La sua proposta è però stata rifiutata con una lettera del segretario privato di Re Carlo, che diceva: “Fai quello che vuoi, sei un attore. Non ha nulla a che fare con noi“.

“Penso che probabilmente [Carlo] la pensi così”, il commento di West a Radio Time Magazine. “Ho fatto la fila per stringergli la mano un paio di volte ed è affascinante. È molto utile conoscere il personaggio che interpreti, ovviamente“.

West ha raccontato inoltre che, quando ha visto Camilla a una festa nel 2021, lei lo ha chiamato sfacciatamente “Vostra Maestà”, sembrando segnalare la sua approvazione o accettazione del casting dell’attore.

The Crown è creata e scritta da Peter Morgan. I produttori esecutivi sono Peter Morgan, Suzanne Mackie, Andy Harries, Stephen Daldry, Matthew Byam Shaw, Robert Fox e Jessica Hobbs. Il cast include Imelda Staunton (Regina Elisabetta II), Jonathan Pryce (Principe Filippo), Lesley Manville (Principessa Margaret), Dominic West (Principe Carlo), Elizabeth Debicki (Principessa Diana), Claudia Harrison (Principessa Anne) e Olivia Williams (Camilla Parker Bowles). Jonny Lee Miller interpreta John Major, Salim Daw interpreta Mohamed Al Fayed e Khalid Abdalla interpreta Dodi Fayed.

La stagione 5 di The Crown debutterà il prossimo 9 novembre su Netflix. Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

FONTE: Radio Times Magazine