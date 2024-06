Elizabeth Debicki ed Emma Corrin hanno entrambe interpretato la principessa Diana nella serie The Crown e, durante un incontro della serie Actors on Actors organizzato da Variety, hanno parlato della loro esperienza sul set del progetto dedicato alla famiglia reale britannica.

Emma ed Elizabeth si erano presentate al casting per la serie per un ruolo meno importante, ma nessuna delle due era stata scelta. Debicki ha rivelato che era quasi completamente sbagliata dal punto di vista fisico per la parte, tuttavia si era proposta perché la prima stagione era appena stata messa a disposizione su Netflix, ottenendo un grande successo, e il suo agente ha poi ricevuto un’e-mail in cui le si proponeva la parte di Diana. Corrin aveva invece visto i primi episodi durante il suo secondo anno di università, rimanendo entusiasta dal lavoro compiuto da Peter Morgan.

Il team della produzione della serie ha però atteso vari anni prima di coinvolgere Debicki, al punto che lei si era convinta che non sarebbe mai più stata richiamata, soprattutto dopo aver visto Emma, che si era presentata ai casting per la parte di una dama di compagnia, interpretare Diana.

Le due attrici hanno potuto sfruttare il materiale a disposizione per prepararsi alla parte ed Elizabeth ha ammesso che, nonostante apprezzi la possibilità di immergersi nelle ricerche quando deve interpretare un personaggio realmente esistito, in questo caso si è sentita quasi sopraffatta, sensazione avuta anche da Emma che si è imposta a un certo punto di fermarsi, ritrovandosi alle prese con veramente troppo materiale a cui attingere.

Debicki ha pensato che fosse impossibile riuscire ad assimilare tutte le informazioni che riteneva necessarie, decidendo quindi di fermarsi, nonostante provasse il desiderio di rendere giustizia a Diana e alla sua vita. Aver già visto la collega nella parte, inoltre, si era quasi convinta di non poter essere all’altezza. Emma l’ha però rassicurata sostenendo che ha considerato la sua interpretazione incredibilmente emozionante e in grado di trasmettere un senso di libertà e di auto-consapevolezza che lei non aveva potuto portare in scena.

La voce di Diana ha inoltre causato più preoccupazioni e ansie alle due interpreti, essendo davvero specifica e con un accento particolare. Emma si è ispirata all’intervista post-fidanzamento proprio per assimilare gli elementi necessari a interpretarla anche nei momenti di maggior nervosismo, come gli inseguimenti da parte dei paparazzi. Elizabeth ha aggiunto che ha gestito le interazioni con i fotografi come se fossero scene d’azione, delineando fisicamente come avrebbe dovuto comportarsi e reagire:

Era una cosa orrenda, sconvolgente e all’insegna degli abusi in modo straordinario. E penso che il fatto che quella cultura di inseguire le persone esista ancora, e non ci siano leggi per proteggerti sia sconvolgente. Non abbiamo imparato niente da quanto accaduto.

Emma Corrin ha inoltre raccontato che per interpretare la quarta stagione ha dovuto fingere di non sapere come si sarebbe conclusa la storia, anche se è stato difficile. Quando ha visto la scena con Diana e Dodi prima dell’incidente mortale, l’attrice ha spiegato di essere rimasta colpita dall’onestà che animava la loro conversazione e dalla speranza che la contraddistingueva, rimanendo poi devastata emotivamente da come si è conclusa la loro storia.

Che ne pensate dell’esperienza di Elizabeth Debicki ed Emma Corrin nell’interpretare Diana nella serie The Crown?

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Variety



I film e le serie imperdibili