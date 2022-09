The Crown: il Principe Harry ha chiamato Nonno Matt Smith

Matt Smith ha interpretato il Principe Filippo al fianco di Claire Foy in The Crown, e ha recentemente raccontato un aneddoto riguardante il suo incontro con il Principe Harry.

I due si sono incontrati sul campo di polo, dove il Principe ha dimostrato di aver visto la serie di Netflix, chiamando Smith “Nonno”:

Ho incontrato Harry una volta, al campo di polo, il che suona un po’ grandioso, ma non è stato così grandioso. Si è avvicinato a me e ha detto, ‘Nonno’. Ha visto la serie tv! Beh, non posso pretendere di sapere se la guarda attualmente, ma ne ha guardata un po’.