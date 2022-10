The Crown: Imelda Staunton devastata dalla morte della Regina Elisabetta

The Crown

In una recente intervista per promuovere la stagione 5 di The Crown, Imelda Staunton ha raccontato cosa ha provato il giorno della morte della Regina Elisabetta.

L’attrice, che interpreta proprio la Regina Elisabetta nella stagione 5 e 6 dello show di Netflix, l’8 settembre era sul set:

Abbiamo girato quel giorno, poi siamo tornati a casa e abbiamo scoperto cosa era successo al telegiornale delle 18:30, quindi è stato piuttosto devastante. Mi sono sentita sollevata dal fatto che avessi una settimana libera. Ad ogni modo, le riprese si sono fermate. Ma è stato strano, per non dire altro, e sono contenta di aver avuto il tempo di riorganizzarmi prima di ricominciare.

The Crown è creata e scritta da Peter Morgan. I produttori esecutivi sono Peter Morgan, Suzanne Mackie, Andy Harries, Stephen Daldry, Matthew Byam Shaw, Robert Fox e Jessica Hobbs. Il cast include Imelda Staunton (Regina Elisabetta II), Jonathan Pryce (Principe Filippo), Lesley Manville (Principessa Margaret), Dominic West (Principe Carlo), Elizabeth Debicki (Principessa Diana), Claudia Harrison (Principessa Anne) e Olivia Williams (Camilla Parker Bowles). Jonny Lee Miller interpreta John Major, Salim Daw interpreta Mohamed Al Fayed e Khalid Abdalla interpreta Dodi Fayed.

La stagione 5 di The Crown debutterà il prossimo 9 novembre su Netflix.

