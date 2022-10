The Crown: Judi Dench si schiera contro la serie tv Netflix

Judi Dench si è schierata contro la prossima stagione di The Crown, chiedendo in una lettera l’inserimento di un disclaimer all’inizio di ogni episodio da parte di Netflix.

In una lettera al Times di Londra, l’attrice doppio premio Oscar ha elogiato The Crown, ma si è detta preoccupata del fatto che, poiché la serie stava rapidamente raggiungendo i giorni nostri, correva il rischio di convincere gli spettatori, in particolare quelli internazionali, che la drammatizzazione era la versione reale degli eventi.

Dench ha contestato in particolare i rapporti secondo cui la quinta stagione implicherà che il principe Carlo complottò per estromettere sua madre, la defunta regina Elisabetta II, da monarca durante i giorni bui dei primi anni ’90. L’attrice ha descritto il tutto come “crudelmente ingiusto nei confronti degli individui e dannosa per l’istituzione che essi rappresentano”.

Secondo l’attrice, Netflix dovrebbe inserire un disclaimer più esplicito all’inizio di ogni episodio, che spieghi che la serie è romanzata. La lettera si conclude con la richiesta di considerare i sentimenti della famiglia reale e del Regno Unito, ancora in lutto per la morte della regina, scomparsa l’8 settembre a 96 anni. Judi Dench sostiene infine che un disclaimer sarebbe un “segno di rispetto per una sovrana che ha servito il suo popolo così diligentemente per 70 anni e per preservare la sua reputazione agli occhi dei suoi cittadini britannici”.

Il trailer della stagione 5 sarà pubblicato oggi pomeriggio. La stagione 5 di The Crown debutterà il prossimo 9 novembre su Netflix.

Cosa ne pensate delle parole di Judi Dench su The Crown? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: The Hollywood Reporter