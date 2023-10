Peter Morgan, il creatore di The Crown, in un’intervista a Variety ha parlato del motivo per cui nella serie non si affrontano le storie del principe Andrea o di Harry.

Lo sceneggiatore non mostrerà nello show l’amicizia tra il figlio di Elisabetta II e Jeffrey Epstein perché ha preferito concentrarsi sugli eredi al trono:

Non mi sono avvicinato a lui. Ho proposto dei momenti su Harry, ma principalmente solo in relazione con William.

Morgan non ha nemmeno letto la biografia di Harry, Spare, durante lo sviluppo della sesta stagione della serie The Crown:

Non ne ho letta una parola. Non perché non sarei interessato, ma non voglio che la sua voce si introduca troppo in quello che penso. Provo molta simpatia per lui, ma non volevo leggere il suo libro.

Il creatore di The Crown ha inoltre aggiunto che non ha parlato con Harry del fatto che guardi la serie e controlli se quanto mostrato è accurato e nemmeno Ted Sarandos ne ha mai parlato direttamente con lui.

Che ne pensate? Siete d’accordo sulla scelta di non mettere al centro degli eventi raccontati negli episodi della serie The Crown il principe Andrea e Harry?

Fonte: Variety



