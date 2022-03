In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

ha annunciato ildi ben sette serie che comprendono ancheIl network ha poi dato fiducia a Riverdale, All American, Nancy Drew e Kung Fu.

Il network annuncia abitualmente i ritorni dei suoi show a gennaio, tuttavia la situazione ancora poco chiara riguardante il futuro dell’emittente ha portato ad attendere, in modo da poter valutare in modo più accurato la situazione dei diritti degli show per le piattaforme di streaming e altre variabili.

The Flash arriverà così a quota nove stagioni, diventando la serie più longeva dell’Arrowerse. Per ora The CW non ha svelato se sarà l’ultima del progetto con star Grant Gustin nel ruolo di Barry Allen.

All American tornerà con le puntate della quinta stagione, mentre Superman & Lois e Walker della terza. Riverdale raggiungerà invece quota sette anni e potrebbe avvicinarsi al capitolo conclusivo della storia di Archie e dei suoi amici.

Kung Fu ha ottenuto il rinnovo per la terza stagione e Nancy Drew, che ha dato vita anche allo spinoff Tom Swift, per la quarta.

Mark Pedowitz di The CW ha dichiarato:

Mentre ci prepariamo per la stagione 2022-23, queste serie serviranno per gettare delle basi solide trattandosi di alcune delle serie più guardate per costruire il futuro della prossima annata e anche oltre. Queste serie drammatiche sono inoltre importanti per la nostra strategia digitale in generale e sono alcuni dei titoli più visti in streaming e discussi sui social. Non vediamo l’ora di aggiungere altre serie, nuove e rinnovate, per aiutare a rafforzare ed espandere il nostro segno sulle varie piattaforme.

Per ora non è ancora stato svelato il destino di 4400, Naomi, All American: Homecoming, Legends of Tomorrow, Dynasty, Charmed, Legacies e Batwoman.

Nei prossimi mesi, inoltre, ritorneranno sugli schermoi americani Stargirl, In the Dark e Roswell, New Mexico e i responsabili del network decideranno in un secondo momento l’eventuale rinnovo.

Fonte: Deadline