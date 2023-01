The Decameron: negli studi di Cinecittà sono iniziate le riprese della serie Netflix

Le riprese di The Decameron, una nuova serie targata Netflix, sono iniziate negli studi di Cinecittà a Roma, dove il lavoro proseguirà per sei mesi.

Negli spazi dello studio 5 sono stati ricreati gli spazi di Villa Santa, e la produzione userà anche lo Studio 4 lo Studio 11.

Jenji Kohan (Orange Is The New Black) e la creatrice e showrunner Kathleen Jordan (Teenage Bounty Hunters) produrranno gli otto episodi che compongono la prima stagione.

La storia si svolge nel 1348, nei giorni in cui la peste nera colpisce la città di Firenze. Alcuni nobili vengono invitati a trascorrere, con i loro servitori, le giornate al sicuro in una grandiosa villa in campagna e aspettare che la pestilenza finisca, come se fosse una lussuosa vacanza. Mentre le regole sociali si assotigliano, quella che era iniziata come giornate scatenate all’insegna di vino e sesso nelle colline della Toscana, scivola in una lotta per la sopravvivenza.

Quattro delle puntate saranno dirette da Michael Uppendahl (Mad Men).

Nel cast ci sono Zosia Mamet (Girl) nel ruolo di Pampinea, Tanya Reynolds (Sex Education) che sarà Licisca, e Karan Gill (I May Destroy You) nella parte di Panfilo.

Tra gli artisti italiani coinvolti ci saranno lo scenografo Luca Tranchino (Domina) e i costumisti Gabriella Pescucci (L’età dell’innocenza) e Uliva Pizzetti (I Borgia). Nicola Rosada (Spider-Man: Far From Home) si occuperà invece della produzione.

Siete felici che le riprese di The Decameron siano iniziate a Cinecittà? Aspettate la serie?

Fonte: Variety