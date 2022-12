The Decameron: Tony Hale, Zosia Mamet e Tanya Roberts nel cast

Nel cast della serie The Decameron, ispirata all’opera di Boccaccio, ci saranno anche Tony Hale, Zosia Mamet e Tanya Reynolds.

La produzione della serie prodotta da Jenji Kohan e creata da Kathleen Jordan ha annunciato anche il coinvolgimento di Amar Chadha-Patel, Leila Farzad, Lou Gala, Karan Gill, Saoirse-Monica Jackson, Douggie McMeekin e Jessica Plummer.

Al centro della trama ci sono degli eventi ambientati nel 1348 quando la peste nera colpisce la città di Firenze. Alcuni nobili vengono invitati insieme ai loro servitori in una villa nella campagna italiana, dove possono attendere che la pestilenza finisca mentre hanno una lussuosa vacanza. Le regole sociali iniziano però a diventare più sottili e la situazione si trasforma in una lotta per la sopravvivenza.

Chadha-Patel (La ruota del tempo) sarà Dineo, un dottore la cui professione lo porta in un frustrante limbo tra le classi. Farzad (I Hate Suzie) sarà Stratilia, la colonna portante intuitiva, saggia e ferma di Villa Santa che lavora duramente per stare fuori dal caos e proteggere i suoi segreti.

Gala (Julia) interpreterà Neifile, una donna all’insegna dei paradossi conosciuta come lussuriosa e timorosa, il cui tempo trascorso nella villa si rivela essere un’esperienza in grado di trasformarla.

Gill (I Destroy You) dovrebbe essere l’affascinante e astuto Panfilo, figlio di un’importante, dal punto di vista politico, famiglia di Firenze e una presenza formidabile nella villa.

Hale (Veep) sarà Sirisco, l’amichevole steward, ma poco preparato e pronto a soddisfare gli altri, di Villa Santa.

Jackson (Derry Girls) interpreterà il ruolo di Misia, che lavora per Pampinea e adora la sua datrice di lavoro ed è soddisfatta nell’essere al suo servizio.

Mamet (The Flight Attendant) avrà la parte di Pampinea, descritta come piena di speranza e priva di auto-consapevolezza, ma che nasconde una profonda solitudine e insicurezza.

McMeekin (Chernobyl) avrà il ruolo del ricco nobile Tindaro, il cui perfetto pedigree come scapolo viene minato dal suo comportamento insopportabile, la sua ipocondria e un evidente sdegno per le donne.

Plummer (The Girl Before) avrà il ruolo di Filomena, una donna viziata e l’unica figlia sopravvissuta nella sua famiglia nobile.

Reynolds (Sex Education) sarà Licisca, una serva obbediente, ma imprevedibile, con un buon cuore e che viene definita dal suo duro lavoro, determinazione e devozione nei confronti della famiglia per cui lavora.

La prima stagione della serie The Decameron sarà composta da otto stagioni e alla regia di quattro episodi ci sarà Mike Uppendahl (American Crime Story).

