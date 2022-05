Le serie Marvel realizzate per Netflix sono ufficialmente passate a Disney+ eha alimentato le speranze dei fan di rivedere iin azione condividendo una foto che la ritrae accanto a

Gli interpreti di Jessica Jones e Luke Cage hanno infatti trascorso del tempo insieme e lo scatto che li ritrae insieme non sembra in nessun modo legato a un potenziale lavoro sul set, ma questo non ha impedito che online si diffondessero nuove ipotesi e teorie relative all’ipotesi di un ritorno degli eroi.

Da tempo, tuttavia, le due star parlano della loro disponibilità a tornare sul set e le apparizioni di Daredevil e Kingpin in Spider-Man: Homecoming e Hawkeye hanno dato il via a vare ipotesi sul modo in cui i personaggi degli show potrebbero tornare in azione nei prossimi progetti che compongono il MCU.

Krysten aveva ammesso:

Amo assolutamente Jessica più di ogni altra cosa. E ho amato quegli anni trascorsi interpretandola. Se ci fosse mai un’opportunità di farla apparire da qualche parte sarei la prima a dire di sì. Potrei, oppure no, avere la giacca pronta da indossare nel mio armadio. Non si può mai sapere, ma se mai avessi l’opportunità di interpretarla di nuovo sarei così elettrizzata.

Che ne pensate della foto di Krysten Ritter insieme a Mike Colter, star di The Defenders? Lasciate un commento!

