Il regista Marc Jobst ha svelato che era in fase di sviluppo uno spinoff di The Defenders intitolato Daughters of the Dragon prima che Marvel TV venisse inglobata da Marvel Studios.

Il regista ha infatti parlato del potenziale progetto con star Colleen Wing e Misty Knight, interpretate da Jessica Henwick e Simone Messick.

Jobst, intervistato da The Hollywood Reporter, ha dichiarato:

Sì, assolutamente. C’era la costruzione di un qualche tipo di rapporto nell’episodio, iniziando con l’allenamento sul ring della boxe. Quello arrivava nel fatto che Colleen deliberatamente portava Misty in uno scontro per superare la sua autocommiserazione, sapendo che Misty l’avrebbe superata, come è successo. Le due se ne andavano via nel fumo e con un’inquadratura sfuocata insieme, ed era un riferimento a un potenziale serie di Daughters of the Dragon.

Che ne pensate del fatto che si fosse pensato a uno spinoff di The Defenders dedicato alle Daughters of the Dragon?

Fonte: The Hollywood Reporter

Approfondimenti sui Marvel Studios