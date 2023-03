In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

Candice Patton ha condiviso delle foto dal set della stagione 9 di The Flash per annunciare che ha finito le riprese della serie.

L’interprete di Iris, nella giornata di ieri, ha pubblicato degli scatti che ritraggono anche alcuni oggetti di scena, come le fedi nuziali di Barry e del suo personaggio.

L’attrice ha scritto nelle sue stories:

Sto per girare la mia ultima scena di The Flash. Non ho parole.

Candice ha successivamente proposto un video in cui appare visibilmente commossa e sottolinea che non è ancora riuscita a elaborare le emozioni provate nel dire addio allo show.

Patton ha fatto parte del cast di The Flash fin dal debutto dello show, avvenuto nel 2014. L’ultimo episodio andrà in onda sugli schermi americani di The CW il 24 maggio.

Nell’ultima stagione ci saranno molte guest star tra cui Stephen Amell nel ruolo di Oliver Queen, David Ramsey che sarà John Diggle/Spartan, Keiyan Lonsdale che è Wally West/Kid Flash, e Sendhil Ramamurthy che ha il ruolo di Rasey Rosso/Bloodwork.

Nelle puntate spazio anche a Nicole Maines (Nia Nal/Dreamer), Rick Cosnett (Eddie Thawne), Matt Letscher (Eobard Thawne), John Wesley Shipp (Jay Garrick), Teddy Sears (Hunger Zolomon/Zoom), e Jessica Parker Kennedy (Nora/XS).

