The CW, dopo molte ipotesi diffuse online, ha confermato i ritorni di tre personaggi dell’Arrowverse nella stagione 9 di The Flash, di cui è stato diffuso un nuovo poster.

I personaggi di John Diggle, Wally West e Ramsey Rosso appariranno nel nono episodio della stagione. Tra le guest star delle puntate ci sarà poi Javicia Leslie nel ruolo di Batwoman e in quello di Red Death, una versione dell’eroina che possiede un’incredibile velocità e una personalità malvagia.

Lo showrunner Eric Wallace ha dichiarato in un comunicato:

Essendo uno dei personaggi storici dell’Arrowverse che hanno aiutato a iniziare tutto, John Diggle ha un posto speciale nei nostri cuori, e in quelli dei fan. In più la sua presenza imponente e l’impegno per ottenere l’eccellenza che l’attore e regista David Ramsey porta sullo schermo ogni singola volta è davvero fonte di ispirazione. Quindi, ovviamente, non è stato necessario pensarci su prima di decidere di avere Diggle nel Team Flash della nostra stagione finale! Preparatevi per una reunion davvero emozionante mentre John Diggle, ovvero Spartan, aiuta a proteggere Central City insieme a Team Flash per l’ultima volta.

Il comunicato prosegue confermando i ritorni di Keyinan Lonsdale e Sendhil Ramamurthy.

Wallace ha spiegato:

Siamo così felici di riunirci con l’incredibilmente talentuoso Keiynan Lonsdale per una parte della stagione finale di The Flash. Perché Kid Flash non è solo un altro velocista, è una parte amata della nostra famiglia del Team Flash. Non appena abbiamo saputo che sarebbe tornato, ci siamo impegnati a creare una storia speciale ed emozionante per il suo ritorno. Il risultato è una brillante performance di Keiynan che mostra un lato di Wally West che non avete mai visto prima. Fin da quando Sendhil ha realizzato una performance così affascinante in modo brillante e indimenticabile nel ruolo del tormentato Ramsey Rosso nella stagione sei, abbiamo cercato un modo per riportarlo sul set. Sapevamo inoltre che volevamo Ramsey avesse un ruolo nell’ultima corsa di Flash. Fortunatamente tutto è andato al suo posto e ora il malvagio ritorno di Bloodwork darà il via a una delle avventure più folli ed emozionanti di Flash.