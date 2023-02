In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

The CW ha pubblicato le foto ufficiali dell’episodio della stagione 9 di The Flash, che andrà in onda la prossima settimana negli Stati Uniti.

L’episodio si intitolerà “Hear no Evil” e continuerà a raccontare la minaccia di Red Death. Nelle foto, potete avere un’anteprima di Flash e dei suoi alleati:

The CW ha condiviso anche la sinossi ufficiale del secondo episodio:

Barry (Grant Gustin) si sente in colpa per quello che è successo a Caitlin e Mark (Jon Cor) e inventa un piano che lascia perplesso il gruppo. Nel frattempo, Red Death incombe su Central City e sancisce che il fallimento non è un opzione da considerare. Joe (Jesse L. Martin) chiede a Cecile (Danielle Nicolet) di effettuare una scelta, facendole pensare al bene superiore. Allegra (Kayla Compton) e Chester (Brandon McKnight) fanno un passo in una nuova direzione. Infine, dei vecchi amici fanno visita ai laboratori S.T.A.R. L’episodio è scritto da Jonathan Butler & Kristen Kim per la regia di Eric Wallace.

The Flash tornerà stasera, 8 febbraio, sugli schermi americani.

Nel finale dell’ottava stagione di The Flash Blaine aveva incontrato un misterioso personaggio e lo showrunner Eric Wallace aveva confermato che la voce che si sentiva era quella di Danielle Panabaker, lasciando però in sospeso l’identità della versione del suo personaggio al centro di quella sequenza.

Frost è stata infatti uccisa dopo essersi trasformata in Hell Frost con lo scopo di sconfiggere Deathstorm, interpretato da Robbie Amell.

Nel cast dell’ultima stagione di The Flash torneranno Grant Gustin, Candace Patton, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Kayla Compton, Brandon McKnight, e Jesse L. Martin.

