Lo showrunner di The Flash, Eric Wallace, ha dichiarato che la stagione finale delle avventure di Barry Allen non chiuderà le trame rimaste aperte in Legends of Tomorrow dopo la cancellazione dello show.

In una recente intervista con The Nerds of Color, Wallace ha ammesso che le trame di Legends of tomorrow non potranno essere chiuse, perché la stagione 9 di The Flash durerà solamente 13 episodi:

All’inizio speravo che avremmo avuto 20 episodi, e nella mia idea originale era di averne almeno uno – se non due – che concludessero anche Legends of Tomorrow. Avrei voluto un piccolo crossover in cui li riportiamo indietro, li tiriamo fuori dalla prigione del tempo, tutte queste cose buone, Booster Gold, e cosi via. Quando abbiamo scoperto di avere solo 13 episodi, non era più possibile. Abbiamo a malapena abbastanza tempo per concludere le cose con l’imminente famiglia di Barry e Iris, per non parlare di chi interpreterà Danielle Panabaker, quindi non c’era abbastanza tempo. Quindi, sfortunatamente, non saremo in grado di concludere la trama di Legends, e so che questo deluderà i fan. È deludente anche per me. Ma semplicemente non abbiamo abbastanza tempo.

Wallace ha però aggiunto che stanno ancora scrivendo il finale di The Flash, e in quell’occasione, potrebbe apparire qualcuno degli eroi di Legends of Tomorrow:

Stiamo ancora scrivendo il finale di serie, quindi non sai mai cosa potrebbe succedere alla fine. La speranza è eterna, ma voglio solo concluderla. Le leggende appariranno in almeno un episodio.

The Flash tornerà domani, 8 febbraio, sugli schermi americani.

Nel finale dell’ottava stagione di The Flash Blaine aveva incontrato un misterioso personaggio e lo showrunner Eric Wallace aveva confermato che la voce che si sentiva era quella di Danielle Panabaker, lasciando però in sospeso l’identità della versione del suo personaggio al centro di quella sequenza.

Frost è stata infatti uccisa dopo essersi trasformata in Hell Frost con lo scopo di sconfiggere Deathstorm, interpretato da Robbie Amell.

Nel cast dell’ultima stagione di The Flash torneranno Grant Gustin, Candace Patton, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Kayla Compton, Brandon McKnight, e Jesse L. Martin.

