In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

The Flash sta per concludersi e Grant Gustin ha condiviso un post su Instagram per celebrare l’inizio delle riprese della stagione 9, l’ultima della serie.

L’attore ha pubblicato un post su Instagram che propone alcune foto risalenti al primo capitolo della storia di Barry Allen accompagnati dalla didascalia:

Domani iniziamo le riprese dell’ultima stagione di The Flash. Salverò le didascalie lunghe ed emozionate per quando saremo più avanti nelle riprese dalla stagione, ma ora voglio dire che sono grato per il percorso e la crescita che mi ha offerto in molti modi sarebbe un eufemismo. Sono grato nei confronti di tutte le persone che mi hanno dato questa opportunità e di tutti i fan dello show che hanno mostrato amore durante il percorso a me e a chiunque abbia fatto parte di The Flash. Ecco alcune foto del mio primo anno nello show.

Gustin aveva già parlato della conclusione di The Flash con la stagione 9 dichiarando che, nonostante un pizzico di tristezza per la conclusione, era entusiasta all’idea di poter finire la storia di Barry Allen come desiderato dagli sceneggiatori.

