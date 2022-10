In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

Nel cast dell’ultima stagione di The Flash ci sarà anche l’attrice Javicia Leslie, che in passato ha avuto la parte di Ryan Wilder/Batwoman nelle serie tratte dai fumetti della DC prodotte per The CW.

Nel crossover Armageddon il personaggio era apparso nel mondo di Barry Allen, ma come parte di una realtà alternativa creata da Eobard Thawne/Reverse Flash.

Secondo alcune teorie dei fan, l’arrivo di Javicia potrebbe essere un indizio dell’arrivo di Red Death, personaggio introdotto tra le pagine nel 2017 in occasione di Dark Nights: Metal, firmato dall’autore Scott Snyder e dall’artista Greg Capullo.

Nella quinta stagione, in occasione dell’episodio Memorabilia, aveva mostrato una registrazione presente nel Flash Museum del futuro in cui si dichiarava che Cicada era molto più letale rispetto a Red Death.

Javicia, dopo la cancellazione di Batwoman, aveva dichiarato che sarebbe sempre stata disponibile a recitare nei progetti ambientati a Gotham Ci

Nelle prossime puntate di The Flash, inoltre, ci sarà più spazio per Mark Blaine: Jon Cor, dopo la settima e l’ottava stagione, è stato promosso a presenza regolare nella nona.

Il personaggio Jon Cor promosso a presenza regolare viene descritto come ossessionato dalla tecnologia criogenica. Mark Blaine ha dato filo da torcere a Flash e ai suoi alleati in versione malvagio Chillblaine. Dopo essersi innamorato di Frost, ha iniziato finalmente a far emergere il suo lato più dolce. Ora, mentre inizia la nuova stagione, il ricordo della sconvolgente sconfitta di Frost tormenterà Mark mentre intraprende il suo percorso per diventare un eroe.

Nel finale dell’ottava stagione Blaine aveva incontrato un misterioso personaggio e lo showrunner Eric Wallace aveva confermato che la voce che si sentiva era quella di Danielle Panabaker, lasciando però in sospeso l’identità della versione del suo personaggio al centro di quella sequenza.

Frost è stata infatti uccisa dopo essersi trasformata in Hell Frost con lo scopo di sconfiggere Deathstorm, interpretato da Robbie Amell.

Nel cast dell’ultima stagione di The Flash torneranno Grant Gustin, Candace Patton, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Kayla Compton, Brandon McKnight, e Jesse L. Martin.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline, ComicBook