Nella stagione 9 di The Flash, l’ultima che verrà realizzata, potrebbe tornare anche Wally West.

I fan stanno ipotizzando un coinvolgimento nelle puntate inedite di Keiynan Lonsdale, che ha interpretato proprio Kid Flash, dopo alcuni tweet che sembrano fare riferimento allo show dell’Arrowverse.

Nella giornata di ieri l’attore ha condiviso sui social media un’immagine animata di un fulmine. In precedenza, inoltre, Keiynan aveva ricondiviso gli auguri di compleanno ricevuti dal profilo ufficiale della serie.

L’attore era uscito dal cast di The Flash nella quarta stagione, unendosi però a quello di Legends of Tomorrow. Successivamente Lonsdale è stato una guest star in occasione di più puntate, di cui la più recente all’interno della sesta stagione.

L’ottava stagiione si era conclusa con la sconfitta di Eobard Thawne/Reverse Flash (Tom Cavanah) e alcuni elementi che facevano presupporre un arrivo di Cobalt Blue.

Che ne pensate? Nella stagione 9 di The Flash tornerà Wally West?

L’ultima stagione di The Flash debutterà mercoledì 8 febbraio sugli schermi americani di The CW.

