In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

The Flash 9, non avrà solo l’arduo compito di concludere le avventure del velocista scarlatto, ma in un certo senso di dare l’addio all’Arrowverse tutto, un impegno che gli autori della serie stanno decisamente prendendo sul serio, considerati i molti personaggi che ospiterà nell’arco dei suoi 13 episodi.

QUELLO CHE THE FLASH 9 FARÀ

Mentre, negli Stati Uniti, su The CW è appena andato in onda il 2° episodio di The Flash 9, a Vancouver il cast si sta preparando a girare il finale di serie dello show, in occasione del quale TVLine ha annunciato il ritorno nell’episodio di Teddy Sears e John Wesley Shipp nei rispettivi ruoli di Zoom e Jay Garrick.

Questo quanto lo showrunner Eric Wallace ha detto in merito ai personaggi ed al loro ruolo nel finale di serie:

“[Su Zoom]: È una riunione che speravo accadesse già da diverse stagioni ed ora sono contentissimo di accogliere nuovamente Teddy ed il suo incredibile talento nella famiglia di The Flash in occasione della nostra epica ed emozionante 9^ stagione. Quindi preparatevi ad essere di nuovo terrorizzati, fan di The Flash!“

“[Su Jay Garrick]: I fan di The Flash hanno amato sin dall’inizio l’eroica e commovente performance di John Wesley Shipp. Quindi è un vero onore riavere John per la nostra epica stagione finale. Questa volta John metterà il suo talento a servizio di una trama davvero commovente – che porterà alla luce nuovi particolari sul tragico passato di Barry Allen.”

Considerato come John Wesley Shipp abbia tuttora un ruolo attivo nella timeline di Impulse ed XS, i figli di Barry ed Iris, non è difficile immaginare come gli autori possano inserirlo nella narrazione di questa ultima stagione, così come Zoom potrebbe tornare a terrorizzare Central City considerato come la sua storia sia stata riscritta dopo Crisi sulle Terre Infinite, in seguito alla quale era stato rivelato che Zoom era originario di Terra-Prime e che era stato sconfitto dal Team Flash prima di sparire nel nulla.

Visto come lo Zoom di Teddy Sears sia considerato da molti uno dei migliori antagonisti del velocista scarlatto, l’annuncio del suo ritorno è da considerarsi un’ottima notizia, meno positivo è invece il fatto che si potrà godere del suo talento per un solo episodio, il che potrebbe rischiare di portare ad una trama troppo affrettata, soprattutto in occasione di un finale di serie, un rischio che in realtà sembra essere il peggior nemico di questa ultima stagione, soprattutto tutti gli attori che faranno ritorno nello show per un’ultima apparizione nell’Arrowverse.

Oltre a questi due personaggi, uno dei ritorni più attesi è senza dubbio quello di Stephen Amell nel ruolo di Arrow, che rivedremo nel 9° episodio della stagione, di cui non sono stati tuttavia rivelati i dettagli. Insieme a lui, a dare il loro commiato all’universo Berlantiano saranno anche David Ramsey nei panni di John Diggle, che rivedremo apparire proprio accanto al suo amico Oliver Queen e Keiynan Lonsdale, nel ruolo di Kid Flash.

In occasione di The Flash 9, come abbiamo già avuto modo di anticipare, rivedremo anche Javicia Leslie (la Batwoman dell’omonima serie di The CW che raccolse il testimone di Ruby Rose nella 2^ stagione dello show), ma in una nuova versione di Red Death, proprio il medesimo personaggio che, alla fine dell’episodio Hear No Evil di questa settimana, promette vendetta contro The Flash dopo aver cospirato alle sue spalle con l’aiuto del nuovo Captain Boomerang.

A tornare a vestire i panni di un supereroe dell’Arrowverse saranno inoltre anche Nicole Maines, la Nia Nal di Supergirl, nonché la prima eroina transgender della storia della TV ed Andy Mientus nel ruolo di Hartley Rathaway, alias Pied Piper, Sendhil Ramamurthy nel ruolo di Ramsey Rosso, alias Bloodwork, Damion Poitier nel ruolo di Keith Kanyon, alias Goldface, Max Adler nel ruolo di Jaco Birch, alias Hotness, Michelle Harrison nel ruolo di Nora Allen, Patrick Sabongui nel ruolo di David Singh, Matt Letscher nel ruolo dell’originale Anti-Flash ed infine (che si sappia) Rick Cosnett, che nella 1^ stagione della serie aveva interpretato il ruolo di Eddie Thawne, partner di Joe West nonché discendente diretto di Eobard.

La 9^ ed ultima stagione di The Flash va in onda negli Stati Uniti ogni mercoledì su The CW ed è ancora inedita in Italia.