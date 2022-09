In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

Deadline riporta che Richard Harmon (The 100) è stato scritturato per interpretare Owen Mercer (alias Captain Boomerang) nella stagione 9 di The Flash, le cui riprese sono iniziate da poco e che sarà l’ultima della serie. Ricordiamo che, in precedenza, Nick E. Tarabay aveva interpretato Digger Harkness/Captain Boomerang in Arrow, finendo ucciso nella quinta stagione dello show.

Secondo la descrizione della CW, un nuovo Capitan Boomerang post-Crisi è stato da poco rilasciato da Iron Heights con un chip sulle spalle. Ma il luccichio nei suoi occhi nasconde una minaccia pericolosa e violenta per Central City.

Harmon è conosciuto soprattutto per il ruolo di John Murphy nella serie The 100, personaggio ricorrente nelle prime due stagioni e poi promosso a regular per le successive 5. L’attore è apparso inoltre in Smalville, The Secret Circle, Syfy’s Jeremiah, Flash Gordon, Caprica e Fringe.

Il cast di The Flash comprende Gustin (Barry Allen/The Flash), Candace Patton (Iris West-Allen), Danielle Panabaker (Caitlin Snow/Killer Frost), (Danielle Nicolet Cecile Horton), Kayla Compton (Allegra Garcia), Brandon McKnight (Chester P. Runk), Jesse L. Martin (Detective Joe West). Trovate tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.

Cosa ne pensate del nuovo Captain Boomerang in The Flash? Lasciate un commento!

FONTE: Deadline