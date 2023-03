In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La stagione 9 di The Flash ha riportato in scena Grodd, coinvolgendo nella narrazione gli eventi raccontati in Crisi sulle Terre Infinite.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sulla puntata andata in onda su The CW.

L’episodio mostra il team di Barry Allen (Grant Gustin) scontrarsi con Ryan Wilder/Red Death (Javicia Leslie), che vuole modificare questa dimensione temporale a suo piacimento. Barry scopre inoltre che la sua nemica ha ottenuto i poteri che utilizza contro di loro dopo aver stretto un’alleanza con Gorilla Grodd. Ryan spiega a Barry che dopo quanto accaduto in Crisi sulle Terre Infinite, Grodd e il suo gruppo sono rimasti senza una comunità e coscienza. Sentendosi trascurato da Barry, Grodd ha stretto un accordo con Ryan.

Barry, successivamente, fa visita a Grodd e gli chiede scusa per quanto accaduto negli ultimi anni, convincendolo ad aiutarlo a sconfiggere Red Death. I due si toccano e la piccola scheggia di Speed Force che Grodd aveva conservato viene ridata a Barry, che così riottiene i suoi poteri.

Alla fine della puntata il Team Flash conferma che stanno aiutando Grodd a riunirsi con la sua tribù.

Che ne pensate? Siete felici che gorilla Grodd sia tornato nella stagione 9 di The Flash?

Fonte: ComicBook