Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La puntata della stagione 9 di The Flash intitolata Rogues of War, andata in onda sugli schermi di The CW, ha svelato l’identità di Red Death.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni.

Nell’episodio il Team Flash scopre che la tecnologia usata dai Bad Rogues proviene dalle Wayne Industries e che Batwoman/Ryan Wilder (Javicia Leslie) è scomparsa da settimane.

Nel covo di Red Death si rivela quindi chi si cela dietro la maschera durante un confronto con Chillblaine (Jon Cor): una giovane che somiglia incredibilmente proprio a Ryan. Red Death pronuncia poi la frase: “Io sono vendetta”.

Javicia Leslie era stata annunciata come una delle guest star della nona stagione, l’ultima, di The Flash. Le foto del set avevano anticipato il suo coinvolgimento proprio con il ruolo di Red Death.

Eric Wallace, prima della rivelazione compiuta sugli schermi, aveva commentato la presenza di Javicia sottolineando:

Non penso che sia una sorpresa per qualcuno. La domanda è come accade e perché è qui? E, inoltre, chi sta interpretando? Quello è un mistero di cui non si parla nella sua prima apparizione nello show. E, inoltre, come questo avrà delle conseguenze sul suo rapporto con Iris?

L’ottimo feeling tra Candice Patton e Javicia Leslie era stato notato grazie all’evento crossover Armageddon e lo showrunner di The Flash ha deciso che voleva dare alle due attrici qualche scena in più insieme. Wallace ha anticipato:

Quando Javicia appare nel nostro show, uno dei momenti più potenti emotivamente è quando il suo personaggio finalmente interagisce con Iris e sarà in un modo che gli spettatori non si aspettano. E potrebbe mostrare un lato di Javicia Leslie che non è stato mostrato prima.

Lo showrunner ha inoltre raccontato che l’arrivo di Red Death è stato anticipato fin dalla sesta stagione, in occasione dell’episodio The Last Temptation of Barry Allen, Part One. La sequenza onirica è dominata dal colore rosso e appare Reverse Flash dichiarando che “Lei è a piede libero. Ha distrutto tutto”.

Eric aveva sottolineato:

Quando vedrete Red Death si tratta del culmine di un sogno da geek che, francamente, ho avuto per tre anni. Sono felice di aver avuto l’opportunità di realizzarlo.

Wallace aveva concluso spiegando:

Si scatenerà il caos quando scopriremo perché Red Death è qui e il motivo per cui odia Barry Allen. Perché, ricordatevi, il villain non pensa mai di essere cattivo e dal suo punto di vista l’eroe non è un eroe.

Che ne pensate? Come pensate si evolverà la storia di Red Death nella stagione 9 di The Flash?

