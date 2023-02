In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

Lo showrunner di The Flash è tornato a parlare del suo tentativo, non riuscito, di adattare nell’Arrowverse la storia raccontata tra le pagine di Blackest Night.

In una nuova intervista rilasciata a The Nerds of Color, il produttore ha raccontato qualche dettaglio di quello che voleva fare:

C’erano così tante storie che volevo adattare. Avremmo fatto di tutto. Posso dire che avremmo affrontato la storia di The Forever War, che è qualcosa che avevo ideato per la decima stagione. Quello avrebbe dato il via alla stagione e ne avevamo iniziato a lasciare qualche indizio. Volevo realizzare un crossover totale con il maggior numero possibile di personaggi. Avevamo iniziato a lasciare degli indizi relativi a Blackest Night nella precedente stagione con Diggle e la scatola. Quindi sì, mi infastidisce un po’ che non faremo quella storia.

Wallace ha aggiunto:

Volevo portare sugli schermi Despero con i suoi amici alieni e mostare un’invasione aliena totale. Quello avrebbe mostato la Justice League nella Hall of Justice, mostrandone l’intervento per aiutare Barry. Non faremo nemmeno quello.

Lo showrunner ha sottolineato:

Queste cose accadono. Detto questo, nella lista delle cose che volevo realizzare sareste sorpresi nello scoprire che la metà sono presenti, quindi ci sono spoiler di cui non posso parlare.

Secondo Eric Wallace, infine, nell’ultima stagione ci sarà una storia particolarmente emozionante per Barry e si vedranno le conseguenze sulla sua vita, svelando come lui e Iris gestiranno la situazione.

Che ne pensate delle dichiarazioni dello showrunner di The Flash sulla storia di Blackest Night? Lasciate un commento!

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: The Nerds of Color